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Коттеджи в Эйлат, Израиль

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2 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Эйлат, Израиль
Коттедж 3 комнаты
Эйлат, Израиль
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Великолепный 3-комнатный коттедж площадью 86 м2 с 2 ванными комнатами - с полуолимпийским ба…
$407,305
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Коттедж 6 комнат в Эйлат, Израиль
Коттедж 6 комнат
Эйлат, Израиль
Число комнат 6
Площадь 248 м²
Артикул: EL 102 Район: Ганим А в тихом и качественном районе. Великолепный коттедж, полность…
$1,25 млн
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