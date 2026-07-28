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Квартиры в Бнее-Браке, Израиль

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Бней-Брак, Израиль
Квартира 5 комнат
Бней-Брак, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Источник: BK 100 Район: напротив парка Хайаркон и Рамат Хахаял и в 5 минутах от центра Тель-…
$1,28 млн
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