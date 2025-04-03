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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Беэр-Шева, Израиль

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Беэр-Шева, Израиль
Квартира 4 комнаты
Беэр-Шева, Израиль
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Артикул: 6632 Гуимельский район 4 шт. 100 м2 4 этаж Немедленный вход
$787
в месяц
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов