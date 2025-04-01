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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Бат-Ям, Израиль

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Бат-Ям, Израиль
Квартира 4 комнаты
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 4
Площадь 90 м²
Артикул: 6487 Район: 1-я линия моря, рядом вся инфраструктура. 4 шт. Полностью меблирована …
$1,966
в месяц
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Квартира 5 комнат в Бат-Ям, Израиль
Квартира 5 комнат
Бат-Ям, Израиль
Число комнат 5
Площадь 141 м²
Артикул: 6702 Район: 1-я линия моря В большой башне 5 штук, включая мамад Площадь: 141 м2 …
$2,753
в месяц
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