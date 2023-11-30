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Таунхаусы в West Nusa Tenggara, Индонезия

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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Canggu, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Южное побережье острова , пляж Берава в 7 минутах ходьбы CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  …
€291,371
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Таунхаус 1 спальня в Canggu, Индонезия
Таунхаус 1 спальня
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  Идеальные условия для жизни  в окружении топовых заведений…
€204,870
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Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Apuan, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Apuan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Кварт…
€239,015
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Агентство
DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в West Nusa Tenggara, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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