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Кондо в Ubud, Индонезия

Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ubud, Индонезия
Кондо 1 комната со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ubud, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Однокомнатные меблированные апартаменты 28 м² с верандой 6 м², расположенные в центре остров…
€46,000
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Ubud, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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