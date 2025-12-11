Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы в Sumba Barat Daya, Индонезия

3 объекта найдено
Вилла в Sumba Barat Daya, Индонезия
Sumba Barat Daya, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Добро пожаловать на наши фирменные виллы в традиционном стиле на острове Сумба. Виллы, постр…
$219,990
Вилла в Sumba Barat Daya, Индонезия
Sumba Barat Daya, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Добро пожаловать на наши фирменные виллы в традиционном стиле на острове Сумба. Виллы, постр…
$154,990
Вилла в Sumba Barat Daya, Индонезия
Sumba Barat Daya, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Добро пожаловать на наши фирменные виллы в традиционном стиле на острове Сумба. Виллы, постр…
$114,990
