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Жилье в Sumba Barat Daya, Индонезия

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дома
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4 объекта найдено
Вилла в Sumba Barat Daya, Индонезия
Вилла
Sumba Barat Daya, Индонезия
Количество спален 2
Двухкомнатная пляжная вилла Сумба, Индонезия, является рекомендуемой единицей в этом проекте…
$134,990
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Вилла в Sumba Barat Daya, Индонезия
Вилла
Sumba Barat Daya, Индонезия
Количество спален 1
Эта однокомнатная пляжная вилла Сумба, Индонезия, предлагает одну из самых доступных точек в…
$94,990
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Вилла в Sumba Barat Daya, Индонезия
Вилла
Sumba Barat Daya, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Эта вилла Sumba ставит вас в центр одного из самых привлекательных развивающихся направлений…
$94,990
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Вилла в Sumba Barat Daya, Индонезия
Вилла
Sumba Barat Daya, Индонезия
Количество спален 3
Трехкомнатный пляж Villa Sumba является флагманским подразделением в этом проекте в Индийско…
$189,990
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Параметры недвижимости в Sumba Barat Daya, Индонезия

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