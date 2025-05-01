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Виллы с видом на море в Суматре, Индонезия

Ачех
14
Bukit
14
Острова Риау
10
Лампунг
5
Вилла Удалить
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10 объектов найдено
Вилла 1 комната в Nyamuk, Индонезия
Вилла 1 комната
Nyamuk, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 423 м²
Количество этажей 2
Residence Deluxe 6 Discover a haven of luxury and exclusivity at The Pavilions Anambas, a…
$807,300
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Вилла 2 комнаты в Nyamuk, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Nyamuk, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Количество этажей 2
Residence Grand 8 Discover a haven of luxury and exclusivity at The Pavilions Anambas, a …
$982,800
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Вилла 1 комната в Nyamuk, Индонезия
Вилла 1 комната
Nyamuk, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 423 м²
Количество этажей 2
Residence Deluxe 4 Discover a haven of luxury and exclusivity at The Pavilions Anambas, a…
$726,570
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Вилла 2 комнаты в Nyamuk, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Nyamuk, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Количество этажей 2
Residence Grand 10 Discover a haven of luxury and exclusivity at The Pavilions Anambas, a…
$982,800
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Вилла 2 комнаты в Nyamuk, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Nyamuk, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 515 м²
Количество этажей 2
Residence Royal 5 Discover a haven of luxury and exclusivity at The Pavilions Anambas, a …
$1,40 млн
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Вилла 1 комната в Nyamuk, Индонезия
Вилла 1 комната
Nyamuk, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 423 м²
Количество этажей 2
Residence Deluxe 3 Discover a haven of luxury and exclusivity at The Pavilions Anambas, a…
$726,570
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Вилла 2 комнаты в Nyamuk, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Nyamuk, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 515 м²
Количество этажей 2
Residence Royal 1 Discover a haven of luxury and exclusivity at The Pavilions Anambas, a …
$1,54 млн
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Вилла 2 комнаты в Nyamuk, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Nyamuk, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 491 м²
Количество этажей 2
Residence Grand 2 Discover a haven of luxury and exclusivity at The Pavilions Anambas, a …
$1,08 млн
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Вилла 1 комната в Nyamuk, Индонезия
Вилла 1 комната
Nyamuk, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 423 м²
Количество этажей 2
Residence Deluxe 7 Discover a haven of luxury and exclusivity at The Pavilions Anambas, a…
$807,300
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Вилла 2 комнаты в Nyamuk, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Nyamuk, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 515 м²
Количество этажей 2
Residence Royal 9 Discover a haven of luxury and exclusivity at The Pavilions Anambas, a …
$1,40 млн
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Параметры недвижимости в Суматре, Индонезия

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