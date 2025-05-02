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Виллы в Bukit, Индонезия

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52 объекта найдено
Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 550 м²
Роскошная вилла на Буките — уникальное сочетание индустриальной эстетики и шарма. Вилла обще…
$2,28 млн
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 75 м²
Уникальные виллы в живописном районе Букит на острове Бали. Эти виллы представляют собой пр…
$318,873
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 102 м²
Уютные двухэтажные виллы, расположенные на живописном полуострове Букит в 10 минутах езды от…
$237,965
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 48 м²
Уникальный комплекс с собственной инфраструктурой класса 5* на Буките. Комплекс включает 7 в…
$161,817
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Claim Paradise Today: 1-Bedroom Leasehold Villas at Jaw-Dropping Prices in Jimbaran Priced …
$159,000
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Роскошная квартира OceanView в престижном Пандаве - 1 спальня с удобствами курортного стиляЦ…
$115,000
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 63 м²
Комплекс вилл возле пляжа Баланган. Полуостров Букит на Бали — это идеальное место для сочет…
$209,410
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Это город-крепость, расположенный на скале, в 7 минут езды от лучшего пляжа Бали. К продаже …
$490,000
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Вилла 5 комнат в Bukit, Индонезия
Вилла 5 комнат
Bukit, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Комплекс 4-спальных вилл с видом на океан Запуск нового проекта - комплекс из 6-ти вилл с ви…
$497,031
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 50 м²
Комплекс предлагает уникальное сочетание превосходства природы и архитектурного мастерства. …
$187,993
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 40 м²
Жилой комплекс представляет собой уникальное сочетание роскоши и удобства, расположенное в н…
$185,614
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Вилла 3 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Элегантная вилла в 500 метрах от самого красивого пляжа Бали с белым песком. Вилла находитс…
$266,267
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 59 м²
Комплекс из 10 стильных вилл на Буките сочетает в себе комфорт и природу, создает атмосферу …
$128,502
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 42 м²
Комплекс вилл представляет собой уникальное сочетание современных технологий, минималистично…
$118,984
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Вилла 4 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Город - крепость, расположенный на скале, 7ми минутах езды до лучшего пляжа Бали - Меласти. …
$705,247
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Вилла 2 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Элегантная вилла в 500 метрах от самого красивого пляжа Бали с белым песком. Вилла находитс…
$273,175
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная тропическая вилла в Серене Пандава 2 спальни с океаном и закатом ВидыЦена: $245 00…
$245,000
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная всего в 7 минутах от знаменитого пляжа Пандава, эта новая вилла с 1 спальней с…
$199,000
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Вилла 3 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла рядом с пляжем Миласти Роскошные резиденции рядом с пляжем Меласти, в Буките…
$479,759
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Relax and Rejuvenate: Modern Comforts in Scenic Pandawa Price at USD 139,000 until 2054 wit…
$139,000
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Вилла 4 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Количество этажей 1
Концептуальная вилла в историческом месте Уникальная дизайнерская вилла рядом с исторической…
$470,164
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 97 м²
Откройте для себя роскошный образ жизни в новом жилом комплексе премиум-класса, расположенно…
$199,892
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Perfect Getaway: Modern Design in Bali’s Tranquil Pandawa Area Price at USD 135,000 until 2…
$135,000
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 75 м²
Эксклюзивная вилла с собственным бассейном в топовой локации Букита, Меласти. С этой виллой …
$299,837
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Вилла 3 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Элегантные виллы в 500 метрах от самого красивого пляжа Бали с белым песком. Вилла находитс…
$280,660
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 285 м²
Вилла с 4 спальнями и сауной – это идеальный выбор для тех, кто ищет дом на побережье Букит,…
$599,673
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Affordable Luxury in Jimbaran: Secure Your Future Home in Bali Today Price at USD 128,000 u…
$128,000
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Вилла в Simpang Tiga Redelong, Индонезия
Вилла
Simpang Tiga Redelong, Индонезия
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ🚨 Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужн…
$1,13 млн
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла 3 комнаты в Bukit, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Bukit, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 2
Комплекс дизайнерских вилл в стиле Mid-Century с панорамным остеклением рядом со статуей GWK…
$129,535
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Serene Sanctuary: Affordable Villa Perfect for Personal Use or Rentals Price at USD 125,000…
$125,000
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