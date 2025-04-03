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Виллы с бассейном в Sanur, Индонезия

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4 объекта найдено
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером в Sanur, Индонезия
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sanur, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Sanur Luxury Villa for Sale – 1-Bedroom, Leasehold, and Prime Investment Potential Priced a…
$203,258
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Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером в Sanur, Индонезия
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sanur, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасная вилла на Бали на продажу: современная, меблированная и близко к пляжам и удобства…
$269,180
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Вилла с бассейном, с охраной, с Управляющая компания в Sanur, Индонезия
Вилла с бассейном, с охраной, с Управляющая компания
Sanur, Индонезия
Площадь 75 м²
Комплекс вилл — это воплощение истинной роскоши и комфорта в центре стремительно развивающег…
$188,469
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Hayat
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Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером в Sanur, Индонезия
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером
Sanur, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Invest Smart: Luxurious Sanur Leasehold 1-Bed Villa with Incredible Rental Potential Price …
$169,000
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Параметры недвижимости в Sanur, Индонезия

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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