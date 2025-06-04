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Виллы с видом на горы в Sanur, Индонезия

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1 объект найдено
Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
$225,000
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