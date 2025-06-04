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Виллы с гаражом в Sanur, Индонезия

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10 объектов найдено
Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенная в тихом уголке Санура, эта недавно построенная вилла предлагает редкое сочетан…
$415,000
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Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Invest Smart: Luxurious Sanur Leasehold 1-Bed Villa with Incredible Rental Potential Price …
$169,000
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Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Прекрасная вилла на Бали на продажу: современная, меблированная и близко к пляжам и удобства…
$269,180
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Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
$350,000
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Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
$290,000
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Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Sanur Luxury Villa for Sale – 1-Bedroom, Leasehold, and Prime Investment Potential Priced a…
$203,258
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Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
$225,000
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Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Сitadel - Это город-крепость, расположенный на скале, в 7 минут езды от лучшего пляжа Бали. …
$735,000
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Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Prime Location in Sanur: Walking Distance to Sanur Beach Price at IDR 3,750,000,000 until 2…
$229,667
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Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
$973,000
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