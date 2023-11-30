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Виллы в Pecatu, Индонезия

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4 объекта найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 5
Площадь 275 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€546,320
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 186 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€455,267
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 4
Площадь 211 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€500,793
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Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pecatu, Индонезия
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pecatu, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Дизайнерская вилла с полной мебелировкой и декором на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 Р…
€223,081
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Параметры недвижимости в Pecatu, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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