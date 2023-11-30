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Квартиры-студии в Pecatu, Индонезия

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1 объект найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 4 м²
Этаж 1/4
Cube apartments - прекрасный апарт-отель на берегу океана. Почти 80% юнитов имеют вид на оке…
€81,857
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Параметры недвижимости в Pecatu, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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