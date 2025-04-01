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Виллы с гаражом в Матарам, Индонезия

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4 объекта найдено
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером в Матарам, Индонезия
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером
Матарам, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Exclusive Leasehold 2-Bedroom Villa in Torok, Lombok – A Private Oasis with Luxury Finishes …
$208,590
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Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером в Матарам, Индонезия
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером
Матарам, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Exclusive Off-Plan Luxury Leasehold 1-Bed Villa in Kuta, Lombok – Modern Design with Rooftop…
$163,326
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Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером в Матарам, Индонезия
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером
Матарам, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Invest in Paradise – Own a High-End Leasehold 2-Bed Villa in One of Lombok’s Most Coveted Lo…
$284,307
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Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером в Матарам, Индонезия
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером
Матарам, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Luxury Leasehold 2-Bedroom Villa in Kuta, Lombok – Exclusive Leasehold Investment Opportunit…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Матарам, Индонезия

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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