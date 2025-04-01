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Виллы с террасой в Матарам, Индонезия

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2 объекта найдено
Вилла со стеклопакетами, с мебелью, с террасой в Матарам, Индонезия
Вилла со стеклопакетами, с мебелью, с террасой
Матарам, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается шикарная вилла с одной спальней и бассейном в виде лагуны посреди бирюзового моря,…
$400,776
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Вилла со стеклопакетами, с мебелью, с террасой в Матарам, Индонезия
Вилла со стеклопакетами, с мебелью, с террасой
Матарам, Индонезия
Количество спален 2
Продается шикарная вилла с двумя спальнями и собственным бассейном посреди бирюзового моря, …
$691,052
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Параметры недвижимости в Матарам, Индонезия

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