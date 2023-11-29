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Виллы в Lampung Barat, Индонезия

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4 объекта найдено
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Lombok, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Lombok, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Цены в проекте от 90 000€ до 700 000€. Полностью меблированные виллы!   Новый роскошный …
€90,000
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Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Lombok, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Lombok, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Двухэтажная трехкомнатная бамбуковая вилла Naia, идеально подходящая для тех, кто хочет имет…
€172,000
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Lombok, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Lombok, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная бамбуковая вилла Coralia - это воплощение пластичности природных материалов в …
€121,000
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Lombok, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Lombok, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная бамбуковая вилла Kaia является частью самого необычного и амбициозного проекта…
€84,000
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Lampung Barat, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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