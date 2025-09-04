Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Район Кута
  4. Краткосрочная аренда
  5. Дом

Аренда домов на сутки в Районе Кута, Индонезия

1 объект найдено
Смарт-вилла с 4 спальнями • Кинотеатр • Сад • Чангу в Семиньяк, Индонезия
Смарт-вилла с 4 спальнями • Кинотеатр • Сад • Чангу
Семиньяк, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Вилла Serenity – Style & Technology – это современная, стильная вилла с 4 спальнями в самом …
$304
за сутки
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RESIDE BALI GROUP
Языки общения
English, Русский, Українська
Realting.com
Перейти