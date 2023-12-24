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Кондо в Kuta, Индонезия

Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Kerobokan Klod, Индонезия
Кондо 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Kerobokan Klod, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2
Продаются премиальные апартаменты, расположенные в центре “Модного треугольника” Семиньяк-Ке…
€93,411
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Kuta, Индонезия

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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