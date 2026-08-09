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Виллы в Кедыри, Индонезия

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1 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Каба-каба, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Каба-каба, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 181 м²
Премиальная вилла с видом на джунгли и реку в районе Kabakaba!Вилла в проекте PREDMET.KABAKA…
$900,000
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Агентство
DDA Real Estate
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