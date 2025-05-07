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Виллы с садом в Kecamatan Karangasem, Индонезия

Candidasa
6
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9 объектов найдено
Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 50 м²
Комплекс предлагает уникальное сочетание превосходства природы и архитектурного мастерства. …
$187,993
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 450 м²
Эта великолепная вилла, расположена в живописном районе Пандава на полуострове Букит, Бали, …
$1,43 млн
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 50 м²
Эксклюзивный комплекс вилл на острове Бали в прекрасном районе Букит, всего в 500 метрах от …
$209,409
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 70 м²
Уникальный комплекс с собственной инфраструктурой класса 5*. Комплекс включает 16 вилл и гар…
$180,854
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 48 м²
Уникальный комплекс с собственной инфраструктурой класса 5* на Буките. Комплекс включает 7 в…
$161,817
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 75 м²
Представляем вашему вниманию уникальный концептуальный комплекс вилл в живописном районе Бук…
$314,115
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 215 м²
Уникальная вилла на участке площадью 512 м² создает ощущение спокойствия и свободы индонезий…
$314,115
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 75 м²
Уникальные виллы в живописном районе Букит на острове Бали. Эти виллы представляют собой пр…
$318,873
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Вилла в Bukit, Индонезия
Вилла
Bukit, Индонезия
Площадь 59 м²
Комплекс из 10 стильных вилл на Буките сочетает в себе комфорт и природу, создает атмосферу …
$128,502
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Параметры недвижимости в Kecamatan Karangasem, Индонезия

с гаражом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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