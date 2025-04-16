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Виллы с бассейном в Kecamatan Karangasem, Индонезия

Candidasa
6
Вилла Удалить
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37 объектов найдено
Вилла с видом на море, с бассейном, с охраной в Bukit, Индонезия
Вилла с видом на море, с бассейном, с охраной
Bukit, Индонезия
Площадь 143 м²
Виллы, расположенные на живописном участке с захватывающими видами на берегу океана, предста…
$228,447
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Вилла с мебелью, с видом на море, с бассейном в Bukit, Индонезия
Вилла с мебелью, с видом на море, с бассейном
Bukit, Индонезия
Площадь 70 м²
Уникальный комплекс с собственной инфраструктурой класса 5*. Комплекс включает 16 вилл и гар…
$180,854
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Вилла с видом на море, с бассейном в Bukit, Индонезия
Вилла с видом на море, с бассейном
Bukit, Индонезия
Площадь 50 м²
Старт продаж! Представляем уникальный жилой комплекс на Бали — идеальное сочетание живописи …
$180,854
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Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bukit, Индонезия
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bukit, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Affordable Luxury in Jimbaran: Secure Your Future Home in Bali Today Price at USD 128,000 u…
$128,000
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Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bukit, Индонезия
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bukit, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Experience luxury and convenience in this exquisite leasehold villa located in the peaceful …
$188,691
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Вилла с мебелью, с бассейном, с детской площадкой в Bukit, Индонезия
Вилла с мебелью, с бассейном, с детской площадкой
Bukit, Индонезия
Площадь 42 м²
Комплекс вилл представляет собой уникальное сочетание современных технологий, минималистично…
$118,984
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Вилла с парковкой, с мебелью, с бассейном в Bukit, Индонезия
Вилла с парковкой, с мебелью, с бассейном
Bukit, Индонезия
Площадь 50 м²
Эксклюзивный комплекс вилл на острове Бали в прекрасном районе Букит, всего в 500 метрах от …
$209,409
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Вилла с мебелью, с бассейном в Bukit, Индонезия
Вилла с мебелью, с бассейном
Bukit, Индонезия
Площадь 151 м²
Комплекс из трех вилл, в котором осталась последняя доступная для продажи вилла. Комплекс ра…
$285,559
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Вилла с бассейном в Bukit, Индонезия
Вилла с бассейном
Bukit, Индонезия
Площадь 73 м²
Добро пожаловать в утопический мир роскоши и умиротворения, встречайте великолепные виллы в …
$318,874
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Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bukit, Индонезия
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bukit, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Discover refined living with this exquisite leasehold villa in the tranquil yet desirable ar…
$188,955
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Вилла с мебелью, с видом на море, с бассейном в Bukit, Индонезия
Вилла с мебелью, с видом на море, с бассейном
Bukit, Индонезия
Площадь 150 м²
Виллы на Бали, в районе Меласти, представляют собой премиальный комплекс для долгосрочного п…
$375,986
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Вилла с бассейном, с садом в Bukit, Индонезия
Вилла с бассейном, с садом
Bukit, Индонезия
Площадь 75 м²
Уникальные виллы в живописном районе Букит на острове Бали. Эти виллы представляют собой пр…
$318,873
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Вилла с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Bukit, Индонезия
Вилла с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Serene Sanctuary: Affordable Villa Perfect for Personal Use or Rentals Price at USD 125,000…
$125,000
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Вилла с бассейном, с охраной, с детской площадкой в Bukit, Индонезия
Вилла с бассейном, с охраной, с детской площадкой
Bukit, Индонезия
Площадь 285 м²
Вилла с 4 спальнями и сауной – это идеальный выбор для тех, кто ищет дом на побережье Букит,…
$599,673
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Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bukit, Индонезия
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная всего в 7 минутах от знаменитого пляжа Пандава, эта новая вилла с 1 спальней с…
$199,000
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Вилла с бассейном, с охраной в Bukit, Индонезия
Вилла с бассейном, с охраной
Bukit, Индонезия
Площадь 50 м²
Старт продаж – с 1 декабря!  Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс на берегу океана,…
$159,913
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Вилла с бассейном, с охраной, с Управляющая компания в Bukit, Индонезия
Вилла с бассейном, с охраной, с Управляющая компания
Bukit, Индонезия
Площадь 75 м²
Эксклюзивная вилла с собственным бассейном в топовой локации Букита, Меласти. С этой виллой …
$299,837
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Вилла с бассейном, с садом, с охраной в Bukit, Индонезия
Вилла с бассейном, с садом, с охраной
Bukit, Индонезия
Площадь 215 м²
Уникальная вилла на участке площадью 512 м² создает ощущение спокойствия и свободы индонезий…
$314,115
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Вилла с бассейном в Bukit, Индонезия
Вилла с бассейном
Bukit, Индонезия
Площадь 63 м²
Комплекс вилл возле пляжа Баланган. Полуостров Букит на Бали — это идеальное место для сочет…
$209,410
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Вилла с балконом, с мебелью, с бассейном в Bukit, Индонезия
Вилла с балконом, с мебелью, с бассейном
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Claim Paradise Today: 1-Bedroom Leasehold Villas at Jaw-Dropping Prices in Jimbaran Priced …
$159,000
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Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером в Bukit, Индонезия
Вилла с балконом, с мебелью, с кондиционером
Bukit, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная тропическая вилла в Серене Пандава 2 спальни с океаном и закатом ВидыЦена: $245 00…
$245,000
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Вилла с видом на море, с бассейном, с охраной в Bukit, Индонезия
Вилла с видом на море, с бассейном, с охраной
Bukit, Индонезия
Площадь 550 м²
Роскошная вилла на Буките — уникальное сочетание индустриальной эстетики и шарма. Вилла обще…
$2,28 млн
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Вилла с мебелью, с бассейном в Bukit, Индонезия
Вилла с мебелью, с бассейном
Bukit, Индонезия
Площадь 142 м²
Уникальная вилла в мексиканском стиле расположена на участке площадью 400 кв.м. и представля…
$366,467
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Вилла с мебелью, с бассейном в Bukit, Индонезия
Вилла с мебелью, с бассейном
Bukit, Индонезия
Площадь 102 м²
Этот закрытый комплекс вилл предлагает уникальную возможность жить на одном из самых привлек…
$228,447
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Вилла с мебелью, с бассейном, с садом в Bukit, Индонезия
Вилла с мебелью, с бассейном, с садом
Bukit, Индонезия
Площадь 50 м²
Комплекс предлагает уникальное сочетание превосходства природы и архитектурного мастерства. …
$187,993
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Вилла с бассейном, с садом, с охраной в Bukit, Индонезия
Вилла с бассейном, с садом, с охраной
Bukit, Индонезия
Площадь 75 м²
Представляем вашему вниманию уникальный концептуальный комплекс вилл в живописном районе Бук…
$314,115
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Вилла с мебелью, с бассейном, с садом в Bukit, Индонезия
Вилла с мебелью, с бассейном, с садом
Bukit, Индонезия
Площадь 59 м²
Комплекс из 10 стильных вилл на Буките сочетает в себе комфорт и природу, создает атмосферу …
$128,502
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Вилла с мебелью, с видом на море, с бассейном в Bukit, Индонезия
Вилла с мебелью, с видом на море, с бассейном
Bukit, Индонезия
Площадь 48 м²
Уникальный комплекс с собственной инфраструктурой класса 5* на Буките. Комплекс включает 7 в…
$161,817
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Вилла с мебелью, с видом на море, с бассейном в Bukit, Индонезия
Вилла с мебелью, с видом на море, с бассейном
Bukit, Индонезия
Площадь 97 м²
Откройте для себя роскошный образ жизни в новом жилом комплексе премиум-класса, расположенно…
$199,892
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Вилла с бассейном, с охраной, с Управляющая компания в Bukit, Индонезия
Вилла с бассейном, с охраной, с Управляющая компания
Bukit, Индонезия
Площадь 40 м²
Жилой комплекс представляет собой уникальное сочетание роскоши и удобства, расположенное в н…
$185,614
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Параметры недвижимости в Kecamatan Karangasem, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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