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Жильё в Kecamatan Abang, Индонезия

1 объект найдено
Вилла в Purwakerti, Индонезия
Вилла
Purwakerti, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этот пляжный отель FREEHOLD расположен в тихом и эксклюзивном районе Амеда, славящемся своей…
$613,881
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Параметры недвижимости в Kecamatan Abang, Индонезия

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