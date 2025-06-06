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Квартиры с гаражом в Карангасем, Индонезия

Kecamatan Karangasem
16
Kecamatan Kubu
3
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Candidasa, Индонезия
Квартира 2 спальни
Candidasa, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
?️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
$250,000
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Типы недвижимости в Карангасем

однокомнатные

Параметры недвижимости в Карангасем, Индонезия

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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