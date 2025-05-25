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Таунхаусы в Булеленге, Индонезия

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11 объектов найдено
Таунхаус 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 2
Таунхаус для инвестиции в будущее. Условия оплаты: депозит и заключение договора - 40%, е…
$335,000
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Таунхаус 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Новые таунхаусы BERAWA OCEAN TOWNHOUSES в популярном районе Беравы, в 350 метрах от океана. …
$280,000
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Таунхаус 5 комнат в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 5 комнат
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 383 м²
Количество этажей 2
Таунхаус с частным садом и бассейном. 30% первоначальный взнос с рассрочкой на 7 платежей…
$983,000
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Таунхаус 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Количество этажей 2
Таунхаус с потрясающим видом на океан. Проект интересен для инвестиций, доходность от сда…
$365,000
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Таунхаус 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Комплекс SWOI LOFT UMALAS из 40 таунхаусов премиум-класса с отличной внутренней инфраструкту…
$275,000
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Таунхаус 2 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 2 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Комплекс SWOI LOFT UMALAS из 40 таунхаусов премиум-класса с отличной внутренней инфраструкту…
$210,000
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DDA Real Estate
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Таунхаус 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Количество этажей 2
Таунхаус на берегу океана с панорамным живописным видом. Таунхаус идеально подойдет для и…
$360,000
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DDA Real Estate
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Таунхаус 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Таунхаус с частным садом и бассейном. 30% первоначальный взнос с рассрочкой на 7 платежей…
$381,500
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DDA Real Estate
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Таунхаус 3 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 3 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
SWOI BERAWA — жилой комплекс из 10 таунхаусов в популярном районе Чангу. Таунхаусы со спа…
$330,000
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DDA Real Estate
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Таунхаус 4 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 4 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Таунхаус с частным садом и бассейном. 30% первоначальный взнос с рассрочкой на 7 платежей…
$508,500
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DDA Real Estate
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Таунхаус 4 комнаты в Wana Giri, Индонезия
Таунхаус 4 комнаты
Wana Giri, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Премиальный таунхаус вблизи от океана с красивым видом на закат. Рост стоимости аренды ув…
$350,000
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Параметры недвижимости в Булеленге, Индонезия

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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