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Дома в Benoa, Индонезия

5 объектов найдено
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Nusa Dua, Индонезия
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Nusa Dua, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Комплекс - OceaniQ Виллы премиум-класс в Нуса-Дуа, Бали  ⚙ Готовность  - октябрь  2025…
€559,011
в месяц
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Nusa Dua, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Nusa Dua, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Комплекс - OceaniQ Виллы премиум-класс в Нуса-Дуа, Бали  ⚙ Готовность  - октябрь  2025…
€444,578
в месяц
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Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Nusa Dua, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Nusa Dua, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Комплекс - OceaniQ Виллы премиум-класс в Нуса-Дуа, Бали  ⚙ Готовность  - октябрь  2025…
€343,538
в месяц
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Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Nusa Dua, Индонезия
Дом 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 5
Площадь 690 м²
Количество этажей 2
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€3,24 млн
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DDA Real Estate
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Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Nusa Dua, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Nusa Dua, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 602 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! Р…
€2,61 млн
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Параметры недвижимости в Benoa, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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