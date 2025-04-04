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Инвестиционная недвижимость в Zalaszentgroti jaras, Венгрия

Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Unique Investment Opportunity: Prime Resort Land Adjacent to Thermal Spa in Western Hungary в Заласентгрот, Венгрия
Unique Investment Opportunity: Prime Resort Land Adjacent to Thermal Spa in Western Hungary
Заласентгрот, Венгрия
Площадь 25 000 м²
We are pleased to offer a remarkable 2.5-hectare (25,000 sqm) resort area for sale in Zalasz…
$389,186
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