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Дома в Veszpremi jaras, Венгрия

7 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Veszpremfajsz, Венгрия
Дом 2 комнаты
Veszpremfajsz, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€211,273
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Дом 4 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
€542,065
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Дом 3 комнаты в Херенд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Херенд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€95,192
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Дом 5 комнат в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€184,831
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Дом 8 комнат в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€341,104
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Дом 7 комнат в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
€211,273
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Дом 4 комнаты в Сентгаль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентгаль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€81,971
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Параметры недвижимости в Veszpremi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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