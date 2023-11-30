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Жильё в Veszpremi jaras, Венгрия

Веспрем
15
20 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Veszpremfajsz, Венгрия
Дом 2 комнаты
Veszpremfajsz, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€211,273
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Квартира 3 комнаты в Хаймашкер, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хаймашкер, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€40,721
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Дом 4 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
€542,065
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Дом 3 комнаты в Херенд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Херенд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€95,192
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Квартира 2 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€69,279
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Дом 5 комнат в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€184,831
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Дом 8 комнат в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€341,104
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Квартира 2 комнаты в Хаймашкер, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хаймашкер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€49,976
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Квартира 3 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€133,533
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Квартира 6 комнат в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 6 комнат
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
€211,511
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Квартира 4 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€166,321
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Дом 7 комнат в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
€211,273
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Квартира 1 комната в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€86,995
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Квартира 4 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€121,634
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Квартира 4 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€124,278
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Дом 4 комнаты в Сентгаль, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сентгаль, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€81,971
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Квартира 2 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€79,327
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Квартира 2 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€105,504
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Квартира 1 комната в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€88,317
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Квартира 3 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€158,653
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Типы недвижимости в Veszpremi jaras

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Параметры недвижимости в Veszpremi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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