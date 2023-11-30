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Жильё в Tiszakecskei jaras, Венгрия

Тисакечке
4
5 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€83,293
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Дом 2 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€44,925
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Дом 4 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€99,158
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Дом 3 комнаты в Лакителек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лакителек, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 111 м²
€36,755
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Дом 3 комнаты в Тисакечке, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисакечке, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€179,542
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Типы недвижимости в Tiszakecskei jaras

дома

Параметры недвижимости в Tiszakecskei jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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