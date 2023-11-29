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Жильё в Tamasi jaras, Венгрия

дома
8
9 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Регёй, Венгрия
Дом 4 комнаты
Регёй, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
€64,211
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Дом 2 комнаты в Хёдьес, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хёдьес, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€66,832
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Квартира 2 комнаты в Тамаши, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тамаши, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€60,317
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Дом 6 комнат в Пинцехей, Венгрия
Дом 6 комнат
Пинцехей, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Среди пологих холмов Пинцехей на продажу выставлены прекрасно возделываемые виноградники и 2…
€130,782
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Дом 3 комнаты в Kisszekely, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kisszekely, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€56,349
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Дом 5 комнат в Ирегсемче, Венгрия
Дом 5 комнат
Ирегсемче, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
€61,897
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Дом 7 комнат в Дьенк, Венгрия
Дом 7 комнат
Дьенк, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 191 м²
€65,522
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Дом 7 комнат в Фельшёньек, Венгрия
Дом 7 комнат
Фельшёньек, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
€236,791
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Дом 4 комнаты в Дьенк, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьенк, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€38,003
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Параметры недвижимости в Tamasi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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