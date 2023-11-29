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Жильё в Szigetvari jaras, Венгрия

Сигетвар
5
8 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€46,942
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Дом 4 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€91,760
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Дом 2 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€57,432
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Дом 4 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€86,279
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Дом 4 комнаты в Nagyvaty, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nagyvaty, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
€91,524
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Дом 3 комнаты в Rozsafa, Венгрия
Дом 3 комнаты
Rozsafa, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€91,524
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Дом 4 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€64,251
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Дом 4 комнаты в Almaskeresztur, Венгрия
Дом 4 комнаты
Almaskeresztur, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
€123,256
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Типы недвижимости в Szigetvari jaras

дома

Параметры недвижимости в Szigetvari jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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