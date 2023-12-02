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Квартиры в Szigetszentmiklosi jaras, Венгрия

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34 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€92,064
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€78,347
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 51 м²
€110,530
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€150,099
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€118,444
в месяц
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Квартира 5 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Квартира 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€156,166
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€85,469
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€145,087
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€81,512
в месяц
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Квартира 1 комната в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 1 комната
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
€67,267
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Halasztelek, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€229,501
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 108 м²
€258,518
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Halasztelek, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€92,064
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€118,444
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€118,444
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€131,633
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€87,052
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€94,438
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€101,825
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€86,788
в месяц
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Квартира 1 комната в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 1 комната
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
€69,378
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€99,978
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€92,302
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€94,702
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€158,013
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€170,147
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€225,544
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€116,069
в месяц
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Квартира 1 комната в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 1 комната
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€73,599
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€86,788
в месяц
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Параметры недвижимости в Szigetszentmiklosi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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