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Жилье в Szigetszentmiklosi jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Вилла 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Число комнат 5
Площадь 260 м²
В 2330 Дунахарасти (нем. Харраст - город в уезде Пешт, район Сигетсентмиклош), в пригороде Б…
$423,375
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Параметры недвижимости в Szigetszentmiklosi jaras, Венгрия

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