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  4. Szigetszentmiklosi jaras

Жильё в Szigetszentmiklosi jaras, Венгрия

Сигетсентмиклош
103
Дунахарасти
44
Тёкёль
27
Дунаваршань
26
Szigethalom
15
Halasztelek
9
232 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€92,064
в месяц
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Дом 3 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€131,633
в месяц
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Дом 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€171,202
в месяц
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Дом 3 комнаты в Дунаваршань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€480,105
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€78,347
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szigethalom, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€155,638
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 51 м²
€110,530
в месяц
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Дом 4 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
€182,018
в месяц
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Дом 1 комната в Дунахарасти, Венгрия
Дом 1 комната
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€73,862
в месяц
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Дом 3 комнаты в Дунаваршань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€121,081
в месяц
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Дом 1 комната в Дунаваршань, Венгрия
Дом 1 комната
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€40,888
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€150,099
в месяц
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Дом 6 комнат в Тёкёль, Венгрия
Дом 6 комнат
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
€229,501
в месяц
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Дом 3 комнаты в Halasztelek, Венгрия
Дом 3 комнаты
Halasztelek, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€250,341
в месяц
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Дом 6 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Дом 6 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 221 м²
€515,717
в месяц
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Дом 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
€171,202
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€118,444
в месяц
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Дом 2 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€92,064
в месяц
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Дом 4 комнаты в Сигетсентмиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетсентмиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€131,633
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szigethalom, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szigethalom, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€52,495
в месяц
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Дом 3 комнаты в Дунаваршань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€121,081
в месяц
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Дом 5 комнат в Дунаваршань, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
€205,496
в месяц
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Дом 5 комнат в Дунаваршань, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€276,720
в месяц
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Дом 5 комнат в Дунахарасти, Венгрия
Дом 5 комнат
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€223,961
в месяц
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Дом 3 комнаты в Дунаваршань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунаваршань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€92,064
в месяц
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Дом 2 комнаты в Тёкёль, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€105,254
в месяц
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Дом 5 комнат в Delegyhaza, Венгрия
Дом 5 комнат
Delegyhaza, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€171,202
в месяц
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Дом 1 комната в Тёкёль, Венгрия
Дом 1 комната
Тёкёль, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€92,328
в месяц
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Дом 3 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€94,702
в месяц
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Дом 2 комнаты в Дунахарасти, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дунахарасти, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€87,052
в месяц
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Типы недвижимости в Szigetszentmiklosi jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Szigetszentmiklosi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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