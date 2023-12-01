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Дома в Szentlorinci jaras, Венгрия

5 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Hetvehely, Венгрия
Дом 2 комнаты
Hetvehely, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€60,553
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Дом 5 комнат в Сентлёринц, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентлёринц, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€121,634
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Дом 3 комнаты в Szentdenes, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szentdenes, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€21,154
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Дом 2 комнаты в Сентлёринц, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€84,589
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Дом 1 комната в Cserdi, Венгрия
Дом 1 комната
Cserdi, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
€13,140
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Параметры недвижимости в Szentlorinci jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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