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Жильё в Szentlorinci jaras, Венгрия

Сентлёринц
3
10 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Hetvehely, Венгрия
Дом 2 комнаты
Hetvehely, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€60,441
в месяц
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Дом 5 комнат в Сентлёринц, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентлёринц, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€121,411
в месяц
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Дом 1 комната в Zok, Венгрия
Дом 1 комната
Zok, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€28,241
в месяц
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Дом 3 комнаты в Бюккёшд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бюккёшд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€41,966
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szentdenes, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szentdenes, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€21,115
в месяц
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Дом 3 комнаты в Kiralyegyhaza, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kiralyegyhaza, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€31,672
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Сентлёринц, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€65,958
в месяц
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Дом 2 комнаты в Сентлёринц, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентлёринц, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€84,433
в месяц
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Дом 3 комнаты в Gerde, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gerde, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€31,672
в месяц
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Дом 1 комната в Cserdi, Венгрия
Дом 1 комната
Cserdi, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 40 м²
€13,197
в месяц
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Типы недвижимости в Szentlorinci jaras

дома

Параметры недвижимости в Szentlorinci jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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