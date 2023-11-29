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Виллы в Szentendrei jaras, Венгрия

Вилла В архив
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1 объект найдено
Вилла 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с видом на горы в Помаз, Венгрия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с видом на горы
Помаз, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
В районе Месселия города Помаз можно заказть от владельца строительсво  роскошного семейного…
€650,000
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Застройщик
Zsenya-Building Kft
Языки общения: Русский, Hungarian

Параметры недвижимости в Szentendrei jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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