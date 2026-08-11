Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Szentendrei jaras
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Szentendrei jaras, Венгрия

;
Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Помаз, Венгрия
Вилла 6 комнат
Помаз, Венгрия
Число комнат 6
Площадь 243 м²
В одном из самых тихих районов 2013 Помаза предлагается на продажу современный, отдельно сто…
$599,721
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Помаз, Венгрия
Вилла 5 комнат
Помаз, Венгрия
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
В районе Месселия города Помаз можно заказть от владельца строительсво  роскошного семейного…
$687,231
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Szentendrei jaras, Венгрия

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти