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Дома в Szentendrei jaras, Венгрия

164 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Почмедьер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Почмедьер, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€155,929
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Дом 6 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
€1,58 млн
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Дом 6 комнат в Leanyfalu, Венгрия
Дом 6 комнат
Leanyfalu, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€288,416
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Дом 3 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Помаз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€131,433
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Дом 4 комнаты в Leanyfalu, Венгрия
Дом 4 комнаты
Leanyfalu, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€390,510
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Дом 5 комнат в Почмедьер, Венгрия
Дом 5 комнат
Почмедьер, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€261,825
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Дом 4 комнаты в Csobanka, Венгрия
Дом 4 комнаты
Csobanka, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€128,423
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Дом 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 431 м²
€1,05 млн
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Дом 5 комнат в Почмедьер, Венгрия
Дом 5 комнат
Почмедьер, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 332 м²
€754,812
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Дом 3 комнаты в Сентендре, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€225,395
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Дом 2 комнаты в Вишеград, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вишеград, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
€88,848
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Дом 6 комнат в Тахитотфалу, Венгрия
Дом 6 комнат
Тахитотфалу, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 178 м²
€337,831
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Дом 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€65,260
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Дом 3 комнаты в Тахитотфалу, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тахитотфалу, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
€104,573
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Дом 5 комнат в Вишеград, Венгрия
Дом 5 комнат
Вишеград, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€170,095
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Дом 3 комнаты в Сентендре, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€143,886
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Дом 3 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Помаз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
€233,258
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Дом 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
€434,599
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Дом 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
€471,496
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Дом 4 комнаты в Тахитотфалу, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тахитотфалу, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€141,265
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Дом 3 комнаты в Сентендре, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 187 м²
€151,749
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Дом 5 комнат в Будакалас, Венгрия
Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
€436,969
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Дом 4 комнаты в Помаз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Помаз, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
€201,545
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Дом 8 комнат в Leanyfalu, Венгрия
Дом 8 комнат
Leanyfalu, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
€820,786
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с видом на горы в Помаз, Венгрия
Вилла 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с видом на горы
Помаз, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
В районе Месселия города Помаз можно заказть от владельца строительсво  роскошного семейного…
€650,000
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Застройщик
Zsenya-Building Kft
Языки общения: Русский, Hungarian
Дом 6 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
€466,206
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Дом 5 комнат в Szigetmonostor, Венгрия
Дом 5 комнат
Szigetmonostor, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 235 м²
€314,505
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Дом 3 комнаты в Тахитотфалу, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тахитотфалу, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€78,755
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Дом 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Красивый отремонтированный семейный дом на продажу в самом центре Сентендре, в тихой обстано…
€668,323
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Дом 5 комнат в Почмедьер, Венгрия
Дом 5 комнат
Почмедьер, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
€222,512
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Параметры недвижимости в Szentendrei jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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