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Дома в Секешфехервар, Венгрия

22 объекта найдено
Дом 5 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€656,847
в месяц
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Дом 6 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
€181,026
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
€237,151
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€129,304
в месяц
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Дом 7 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 196 м²
€234,777
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€116,597
в месяц
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Дом 5 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€303,099
в месяц
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Дом 5 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€263,530
в месяц
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Дом 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€136,909
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€200,483
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
€184,392
в месяц
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Дом 7 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
€237,415
в месяц
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Дом 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€113,431
в месяц
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Дом 5 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
€305,737
в месяц
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Дом 11 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 11 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
€630,468
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
€184,392
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
€210,508
в месяц
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Дом 5 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
€250,604
в месяц
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Дом 5 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
€261,274
в месяц
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Дом 5 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€234,777
в месяц
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Дом 5 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€158,276
в месяц
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Дом 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€134,271
в месяц
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Параметры недвижимости в Секешфехервар, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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