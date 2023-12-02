Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Секешфехервар
  5. Квартиры

Квартиры в Секешфехервар, Венгрия

Квартира В архив
Очистить
18 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€106,376
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€329,743
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€110,793
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€75,983
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€87,980
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€82,648
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€100,242
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€250,341
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€117,307
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€92,328
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€68,059
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€261,156
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€87,052
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
€209,716
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€199,688
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
€197,582
в месяц
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
€353,484
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€257,199
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Секешфехервар, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти