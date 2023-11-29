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Дома в Szegedi jaras, Венгрия

7 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€314,697
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Дом 4 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 103 м²
€128,239
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Дом 2 комнаты в Сатьмаз, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сатьмаз, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
€35,666
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Дом 5 комнат в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€143,974
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Дом 8 комнат в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€495,648
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Дом 3 комнаты в Рёске, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рёске, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€36,715
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Дом 3 комнаты в Рёске, Венгрия
Дом 3 комнаты
Рёске, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 140 м²
€68,158
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Параметры недвижимости в Szegedi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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