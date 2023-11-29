Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Коммерческая
  4. медье Саболч - Сатмар - Берег

Коммерческая недвижимость в медье Саболч - Сатмар - Берег, Венгрия

Nyiregyhazi jaras
8
Ньиредьхаза
6
17 объектов найдено
Коммерческая в Вайя, Венгрия
Коммерческая
Вайя, Венгрия
Площадь 180 м²
€63,932
Оставить заявку
Коммерческая в Nyirtura, Венгрия
Коммерческая
Nyirtura, Венгрия
Площадь 1 412 м²
€965,506
Оставить заявку
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 19 м²
€32,592
Оставить заявку
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 27 м²
€41,726
Оставить заявку
Коммерческая в Кишварда, Венгрия
Коммерческая
Кишварда, Венгрия
Площадь 130 м²
€70,195
Оставить заявку
Коммерческая 2 ванных в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая 2 ванных
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€208,758
Оставить заявку
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 614 м²
€652,369
Оставить заявку
Коммерческая в Nyirtura, Венгрия
Коммерческая
Nyirtura, Венгрия
Площадь 100 м²
€313,137
Оставить заявку
Коммерческая в Вашарошнамень, Венгрия
Коммерческая
Вашарошнамень, Венгрия
Площадь 80 м²
€65,237
Оставить заявку
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 108 м²
€78,674
Оставить заявку
Коммерческая в Надькалло, Венгрия
Коммерческая
Надькалло, Венгрия
Площадь 2 079 м²
€445,821
Оставить заявку
Коммерческая в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Коммерческая
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 500 м²
€1,05 млн
Оставить заявку
Коммерческая в Tuzser, Венгрия
Коммерческая
Tuzser, Венгрия
Площадь 11 м²
€1,40 млн
Оставить заявку
Коммерческая в Tuzser, Венгрия
Коммерческая
Tuzser, Венгрия
Площадь 278 м²
€39,337
Оставить заявку
Коммерческая в Тисабеч, Венгрия
Коммерческая
Тисабеч, Венгрия
Площадь 313 м²
€340,922
Оставить заявку
Коммерческая в Pap, Венгрия
Коммерческая
Pap, Венгрия
Площадь 350 м²
€47,205
Оставить заявку
Коммерческая в Вашарошнамень, Венгрия
Коммерческая
Вашарошнамень, Венгрия
Площадь 6 740 м²
€131,124
Оставить заявку
Realting.com
Перейти