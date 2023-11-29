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Квартиры в медье Саболч - Сатмар - Берег, Венгрия

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25 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€109,882
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Квартира 1 комната в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€78,412
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Квартира 1 комната в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€100,179
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Квартира 3 комнаты в Кишварда, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кишварда, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€75,790
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
€62,677
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Квартира 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€121,945
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Квартира 3 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€44,582
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€81,271
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€62,913
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Квартира 1 комната в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€51,138
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€108,833
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Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€112,504
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€62,913
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Квартира 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€83,919
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Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€45,631
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Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€76,026
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Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€112,766
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€85,230
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€65,536
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Квартира 2 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€69,496
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Квартира 1 комната в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€81,035
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Квартира 4 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€144,236
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Квартира 1 комната в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€157,349
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Квартира 5 комнат в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
€209,798
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Квартира 3 комнаты в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€76,026
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Параметры недвижимости в медье Саболч - Сатмар - Берег, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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