  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. медье Шомодь
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Недвижимость возле озера

Дома возле озера в медье Шомодь, Венгрия

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Фоньод, Венгрия
Дом 4 комнаты
Фоньод, Венгрия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 2
В Фониод, одном из самых живописных мест на южном берегу озера Балатон, недалеко от холма Си…
$420,134
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
