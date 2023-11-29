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Дома в медье Шомодь, Венгрия

257 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€196,686
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Дом 4 комнаты в Чурго, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
€110,144
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Дом 2 комнаты в Balatonlelle, Венгрия
Дом 2 комнаты
Balatonlelle, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€154,726
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Дом 10 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 10 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 385 м²
€393,109
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Дом 4 комнаты в Чурго, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чурго, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€65,562
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Дом 5 комнат в Балатонсабади, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатонсабади, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
€196,686
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Дом 6 комнат в Inke, Венгрия
Дом 6 комнат
Inke, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
€94,409
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Дом 3 комнаты в Somogyvamos, Венгрия
Дом 3 комнаты
Somogyvamos, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
€65,562
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Дом 2 комнаты в Барч, Венгрия
Дом 2 комнаты
Барч, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€57,170
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Дом 2 комнаты в Sagvar, Венгрия
Дом 2 комнаты
Sagvar, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€65,300
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Дом 4 комнаты в Balatonfenyves, Венгрия
Дом 4 комнаты
Balatonfenyves, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€143,974
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Дом 1 комната в Марцали, Венгрия
Дом 1 комната
Марцали, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
€12,850
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Дом 3 комнаты в Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€99,392
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Дом 3 комнаты в Замарди, Венгрия
Дом 3 комнаты
Замарди, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€257,003
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Дом 13 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 13 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€495,648
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Дом 4 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€332,530
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Дом 7 комнат в Балатонвилагош, Венгрия
Дом 7 комнат
Балатонвилагош, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
€839,192
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Дом 3 комнаты в Чурго, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чурго, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
€118,011
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Дом 4 комнаты в Szantod, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szantod, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€275,360
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Дом 4 комнаты в Szantod, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szantod, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€275,360
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Дом 4 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
€261,985
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Дом 4 комнаты в Szenyer, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szenyer, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€70,545
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Дом 5 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
€471,784
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Дом 6 комнат в Карад, Венгрия
Дом 6 комнат
Карад, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
We offer a family home for sale with 93% completion degree, modernly executed, in a street c…
€143,974
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Дом 3 комнаты в Kereki, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kereki, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
€91,524
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Дом 5 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 5 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 130 м²
€241,268
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Дом 6 комнат в Nagocs, Венгрия
Дом 6 комнат
Nagocs, Венгрия
Комнаты 6
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Объект расположен в тихой улочке в Сомогском уезде в районе Таб, в деревне Nágocs (по-немецк…
€99,200
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Дом 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€157,086
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Дом 2 комнаты в Остопан, Венгрия
Дом 2 комнаты
Остопан, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€20,980
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Дом 3 комнаты в Keleviz, Венгрия
Дом 3 комнаты
Keleviz, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€102,277
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Параметры недвижимости в медье Шомодь, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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