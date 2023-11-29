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Коммерческая недвижимость в медье Шомодь, Венгрия

Siofoki jaras
12
Шиофок
5
18 объектов найдено
Коммерческая в Берзенце, Венгрия
Коммерческая
Берзенце, Венгрия
Площадь 440 м²
€104,379
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Коммерческая в Szantod, Венгрия
Коммерческая
Szantod, Венгрия
Площадь 110 м²
€378,113
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Коммерческая в Шом, Венгрия
Коммерческая
Шом, Венгрия
Площадь 34 м²
€50,885
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Коммерческая в Balatonlelle, Венгрия
Коммерческая
Balatonlelle, Венгрия
Площадь 133 м²
€260,922
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Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 132 м²
€391,421
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Коммерческая в Балатонглар, Венгрия
Коммерческая
Балатонглар, Венгрия
Площадь 630 м²
В популярном, посещаемом месте Балатонбоглар, я предлагаю вниманию инвесторов строительный к…
€1,44 млн
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Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 314 м²
€365,066
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Коммерческая в Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
Площадь 70 м²
€141,351
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Коммерческая в Balatonmariafuerdo, Венгрия
Коммерческая
Balatonmariafuerdo, Венгрия
Площадь 511 м²
€780,234
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Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€913,317
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Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 390 м²
€944,092
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Коммерческая в Szolad, Венгрия
Коммерческая
Szolad, Венгрия
Площадь 480 м²
€1,16 млн
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Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 320 м²
€152,104
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Коммерческая в Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
Площадь 604 м²
€629,394
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Коммерческая 1 ванная в Чурго, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Чурго, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
€100,000
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Коммерческая в Szantod, Венгрия
Коммерческая
Szantod, Венгрия
Площадь 220 м²
€314,697
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Коммерческая в Бальваньош, Венгрия
Коммерческая
Бальваньош, Венгрия
Площадь 180 м²
€170,461
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Коммерческая в Бабоньмедьер, Венгрия
Коммерческая
Бабоньмедьер, Венгрия
Площадь 180 м²
€28,585
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