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Квартиры в Шиофок, Венгрия

Квартира В архив
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100 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€149,871
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€152,505
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€213,349
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€225,133
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Квартира 1 комната в Шиофок, Венгрия
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
This is a studio apartment located on the 4th floor of a holiday complex with a beautifully …
€167,474
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 58 м²
€127,112
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€222,512
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Квартира 1 комната в Шиофок, Венгрия
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€82,969
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€300,352
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€192,277
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€196,304
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€151,451
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 61 м²
€141,265
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€262,814
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Квартира 6 комнат в Шиофок, Венгрия
Квартира 6 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
€522,550
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€262,340
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€170,095
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Квартира 1 комната в Шиофок, Венгрия
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
€121,871
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Квартира 1 комната в Шиофок, Венгрия
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€156,990
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€209,408
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Квартира 1 комната в Шиофок, Венгрия
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
€92,188
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Квартира 1 комната в Шиофок, Венгрия
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€65,496
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Квартира 1 комната в Шиофок, Венгрия
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€87,447
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Квартира 4 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 99 м²
€192,634
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€201,545
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€314,243
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€157,226
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Квартира 4 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€175,599
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€175,599
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€125,776
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