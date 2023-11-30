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Жильё в Шиклошский яраш, Венгрия

Харкань
12
Шиклош
8
32 объекта найдено
Квартира 1 комната в Харкань, Венгрия
Квартира 1 комната
Харкань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 17 м²
€31,285
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Дом 3 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Харкань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
€65,300
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Дом 4 комнаты в Szaporca, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szaporca, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€52,423
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Дом 5 комнат в Харкань, Венгрия
Дом 5 комнат
Харкань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
€141,614
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Квартира 3 комнаты в Шиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€78,412
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Дом 2 комнаты в Turony, Венгрия
Дом 2 комнаты
Turony, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€27,536
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Дом 2 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Харкань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€60,317
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Дом 8 комнат в Харкань, Венгрия
Дом 8 комнат
Харкань, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 185 м²
€257,003
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Дом 7 комнат в Виллань, Венгрия
Дом 7 комнат
Виллань, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 215 м²
€784,120
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Дом 1 комната в Харкань, Венгрия
Дом 1 комната
Харкань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€49,827
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Дом 3 комнаты в Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€104,637
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Дом 8 комнат в Харкань, Венгрия
Дом 8 комнат
Харкань, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 280 м²
€390,749
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Дом 5 комнат в Надьхаршань, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьхаршань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
€157,086
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Дом 6 комнат в Беременд, Венгрия
Дом 6 комнат
Беременд, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€70,781
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Квартира 1 комната в Харкань, Венгрия
Квартира 1 комната
Харкань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€36,715
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Дом 3 комнаты в Szaporca, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szaporca, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€47,991
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Дом 3 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Харкань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€120,372
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Дом 3 комнаты в Виллань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Виллань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€65,536
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Квартира 1 комната в Харкань, Венгрия
Квартира 1 комната
Харкань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
€33,830
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Дом 5 комнат в Шиклош, Венгрия
Дом 5 комнат
Шиклош, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€207,045
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Дом 3 комнаты в Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€44,320
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Дом 2 комнаты в Уйпетре, Венгрия
Дом 2 комнаты
Уйпетре, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€20,980
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Дом 4 комнаты в Illocska, Венгрия
Дом 4 комнаты
Illocska, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€32,781
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Дом 5 комнат в Харкань, Венгрия
Дом 5 комнат
Харкань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 108 м²
€130,862
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Дом 5 комнат в Беременд, Венгрия
Дом 5 комнат
Беременд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€78,412
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Дом 3 комнаты в Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€146,596
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Дом 3 комнаты в Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€144,210
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Дом 5 комнат в Уйпетре, Венгрия
Дом 5 комнат
Уйпетре, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€139,909
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Дом 5 комнат в Надьхаршань, Венгрия
Дом 5 комнат
Надьхаршань, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€90,213
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Дом 4 комнаты в Шиклош, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиклош, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
€222,648
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Типы недвижимости в Шиклошский яраш

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Шиклошский яраш, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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