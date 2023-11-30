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Виллы в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в Пилишвёрёшвар, Венгрия
Вилла 7 комнат
Пилишвёрёшвар, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 278 м²
Количество этажей 3
Мы особенно рады представить вам этот многосемейный дом на продажу, расположенный в зеленом …
€485,000
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Параметры недвижимости в Pilisvoeroesvari jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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